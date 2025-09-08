Karol Lucero dejó Chile en busca de “voy por ayuda profesional y emocional” tras escándalo por infidelidad - Chilevisión

El comunicador reveló que en medio de su complicado momento personal tras la mediática infidelidad a su esposa decidió comenzar un “un viaje de introspección”.

Karol Lucero tomó una drástica decisión en medio de la mediática infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con Ilaisa Henríquez, mejor conocida como DJ Isi Gloc.

El comunicador anunció a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que decidió irse de Chile para tener un tiempo de reflexión.

“Hoy comienzo un viaje de introspección. He dudado mucho de mí, y precisamente por ello voy por ayuda profesional y emocional que me permita corregir aspectos de mi vida que no entiendo y que debo superar”, adelantó.

Karol Lucero se va a “viaje de introspección”

Según escribió en su publicación, la reciente infidelidad que protagonizó lo motivó a buscar un nuevo rumbo porque “sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido”.

“En las últimas semanas he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar. Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución. Entiendo que no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas”, agregó.

Aunque no entregó detalles de su nuevo destino, Karol Lucero sí tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo han apoyado en este camino, pero en particular para sus detractores: “Al final todos necesitamos terapia; algunos la encuentran escribiendo en comentarios de manera gratuita a alguien que ni conoce. La opinión negativa de los demás deja de ser mi problema”.

“Voy y vuelvo”, agregó al final, aclarando que es solo una partida momentánea y que planea regresar al país.