Julio César Rodríguez se trenzó en fuerte discusión con alcalde de Cerro Navia: “¡Déjeme hablar!” - Chilevisión

El animador de Contigo en la Mañana discutió con el edil por una polémica sobre unos estacionamientos en el Hospital Félix Bulnes.

Julio César Rodríguez se vio envuelto en una tensa discusión con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, por una polémica de estacionamientos en el Hospital Félix Bulnes.

El intercambio comenzó a raíz de que el recinto de salud tiene pocos espacios para dejar los automóviles, y los que hay disponibles cuentan con altas tarifas.

Ese escenario llevó a asistentes del hospital, muchos en situaciones complicadas de salud, a estacionar sobre la platabanda o en áreas verdes, cometiendo infracciones y recibiendo partes.

Tamayo, edil de Cerro Navia, explicó en Contigo en la Mañana que "en su época el hospital no consideró todas las externalidades que conlleva la llegada de 20 mil personas diariamente" y que, al ser concesionado, "puede cobrar lo que quiera".

Ante eso, Julio César Rodríguez consultó por la posibilidad de eliminar los partes cursados, señalando que muchos no pueden costearlos, o pintar la vereda de gris, permitiendo que puedan estacionarse.

La autoridad comunal no solo se defendió diciendo que como alcalde no tiene atribuciones para hacerlo, sino que en muchos es "imposible no infraccionar".

"Lo hemos hecho por bastante tiempo, no es que se nos ocurrió (...) Si esto estuviese pasando en Providencia no sería ningún escándalo, pero cuando ocurre en sectores populares se horroriza todo el mundo", disparó el edil.

"No se están horrorizando, alcalde, está llevando el tema a algo que no es. Estamos a favor de las personas, no nos estamos horrorizando...", continuó JC, mientras que Tamayo siguió hablando.

Tras algunos segundos así, el animador de Contigo en la Mañana perdió la paciencia y, notoriamente molesto, le exigió: "Déjeme hablar también, alcalde".

El tono siguió subiendo y JC añadió: "¡Es gente que va al hospital, po', alcalde! Gente que no puede ni caminar, que sale en silla de ruedas. Me extraña (...) Son 88 cupos para 20 mil personas, me imagino que el alcalde quiere buscar una solución para ayudar".

