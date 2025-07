“Jugamos a eso”: La explicación de Daniel Fuenzalida tras la serie de inscripciones de dominios - Chilevisión

El animador explicó que comenzó a inscribir dominios en 2010 cuando no existían redes sociales y aseguró que este lunes abordaría las acusaciones en su cuenta de Instagram.

Este domingo, Daniel Fuenzalida hizo frente a las acusaciones que ha recibido durante los últimos días tras haber inscrito la frase "¿Cómo están los we...?", perteneciente a Rosario Bravo y explicó por qué hay otros dominios a su nombre.

El animador también desmintió las declaraciones de Nicolás Copano, quien aseguró que Fuenzalida había inscrito Copano.cl para que así tuviera que pedirle que se lo cediera.

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida sobre los dominios?

"Todo esto de los dominios tenemos que llevarlo, independiente al Que Te Lo Digo, hay que llevarlo al 2010. En 2010 se inscribían páginas, todo el mundo jugaba", señaló Fuenzalida.

En esa misma línea, respecto de las acusaciones de Copano, comentó: "Yo arrendaba una oficina con Copano en Providencia, oficina que se la arrendamos a la actriz Loreto Araya-Ayala con Christian Barzelatto. Jugamos a eso, la parte administrativa la llevaba don Patricio Copano".

Al animador se le reiteró que Copano manifestó su molestia respecto de la inscripción; sin embargo, Fuenzalida contestó: "Nunca me lo dijo. En 2023 cuando hicimos el 'Sin Dios, Ni Late' y lo entrevisté, tiramos la talla de esto".

"El 2010, 15 años atrás, jugábamos a todo esto de los dominios, todo el mundo, Copano, yo ¿Eso es creíble o no es creíble? Me da lo mismo, pero fue el 2010, no el 2025. En 2010 no había Instagram, no había WhatsApp, recién estaba saliendo el Twitter ¡Todo el mundo jugaba con las páginas web!", concluyó Fuenzalida.

Revisa las declaraciones de Daniel Fuenzalida ACÁ: