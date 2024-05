"Nosotros inocentes esperábamos...": Revelan los motivos detrás de la salida de Camila Andrade de programa de TV

El director del programa de televisión en el que participaba Camila Andrade entregó los detalles sobre la decisión de sacarla del espacio televisivo.

Tras la confirmación de la salida de Camila Andrade por parte de la productora a cargo de "Caja de Pandora", el director del programa entregó las razones para despedir a la modelo.

Todo habría ocurrido a raíz de la bullada separación de Francisco Kamisnki y Carla Jara, donde se le acusó a Andrade de ser la tercera en discordia, lo que inicialmente provocó la salida del Kamisnki del espacio.

"Con Camila estábamos en stand by. Esperamos y hablamos con Camila en varias oportunidades, esperando que esto se enfriara", expresó Ignacio Bustamente en conversación con LUN.

"Al principio pensamos que iba a ser algo más liviano. Nosotros bien inocentes esperábamos que esto se aclarara", agregó.

En esa misma línea, detalló: "No resultó y a medida que iban avanzando las semanas esto se iba agrandando, hasta ahora. Pensamos dejarla en stand by como una forma de protegerla a ella como rostro, para que no la terminaran masacrando mediáticamente. LLegó el final de abril y teníamos que tomar una decisión".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los motivos del despido de Camila Andrade

En cuanto a los motivos que gatillaron el despido de Camila Andrade, Ignacio reveló que la polémica tuvo grandes repercusiones.

"Pensando que teníamos dos animadores anclas como eran Kamisnki y Camila Andrade en este problema, nos había perjudicado mucho a nivel comercial", aseguró. "Ninguna marca se quiere asociar a un lío de faldas", complementó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La reacción de Camila Andrade.

También se le consultó a Ignacio sobre la reacción de Andrade cuando le dieron la noticia de su salida, detallando que esta fue positiva.

"Ella siempre entendió, está muy lúcida con lo que está pasando y el costo que está pagando ella. Tiene fe en que sí va a poder pararse de esto y salir airosa. También tiene varias ofertas y quedó con las puertas abiertas", concluyó.