Hijo de Solange Lackington enfrenta “tiempos difíciles” tras diagnóstico: Estuvo 17 días internado - Chilevisión

27/11/2025 11:35

Hijo de Solange Lackington enfrenta “tiempos difíciles” tras diagnóstico: Estuvo 17 días internado

El músico Cristóbal Castillo, el mayor de los hijos de la actriz, atraviesa por un delicado momento de salud. A través de redes sociales, amigos iniciaron una campaña de recaudación.

Publicado por CHV Noticias

Cristóbal Castillo, hijo de la actriz Solange Lackington, atraviesa por una delicada situación de salud a raíz de su diagnóstico de Síndrome Vascular de Ehler-Danlos.

Así lo comunicó la propia actriz en su cuenta de Instagram, donde difundió una campaña de recaudación de fondos para costear gastos médicos.

A través de Instagram, Lackington indicó que Cristóbal "enfrenta tiempos difíciles", por lo que "sus amigos han iniciado una recaudación para ayudarlo a cubrir sus gastos durante estos momentos tan complicados".

"Sería bueno que puedan compartir el enlace para ayudarlo. De corazón, muchísimas gracias a todos los que han mostrado su apoyo y cariño de todas las formas posibles", agregó.

Inician campaña por Cristóbal Castillo Lackington

En la página GoFundMe, Tommy Morimoto, amigo de Cristóbal, detalló que el mes pasado el músico fue diagnosticado con síndrome vascular de Ehler-Danlos.

"Esta afección lo mantuvo hospitalizado durante 17 días y le ha impedido tocar el saxofón permanentemente. Medicaid ha cubierto sus gastos de hospitalización, pero no podrá trabajar durante los próximos meses", señaló en la campaña.

Asimismo, indicó que las donaciones irán directo al "fondo de recuperación de gastos de manutención" del músico.

Cabe mencionar que Cristóbal Castillo es el mayor de los cinco hijos de Solange Lackintong. Es licenciado en interpretación musical, con especialización en saxofón.

Según su perfil en Bandcamp, actualmente estaría radicado en Nueva York, Estados Unidos, donde desarrolla una carrera como solista, compositor y docente.

