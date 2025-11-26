 Hija de Anita Alvarado presentó a nueva pareja tras quiebre con padre de su hijo: Así reaccionó Angie - Chilevisión
26/11/2025 13:33

Hija de Anita Alvarado presentó a nueva pareja tras quiebre con padre de su hijo: Así reaccionó Angie

La joven que está radicada en Australia celebró su nuevo romance tras el fin de su relación con el padre de su hijo y recibió un cariñoso mensaje de su hermana Angie.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Xephora,  hija de Anita Alvarado, volvió a encontrar el amor y presentó a su nueva pareja con una romántica publicación en sus redes sociales. 

La joven se radicó hace varios de un año en Australia junto a su hermana mayor, Angie Alvarado, para continuar con sus estudios. 

En julio de 2024 la joven se convirtió en madre de un pequeño junto a un hombre australiano del cual nunca entregó detalles. 

Pero ahora Xephora se dio una nueva oportunidad en el amor: Presentó a su pareja con un carrusel donde mostró fotos de los románticos panoramas que comparten. 

Su familia celebró la noticia con cariñosos mensajes en su publicación en la que expresaron buenos deseos al verla nuevamente feliz.

“Me encanta verte feliz, tan plena, tan segura, tan amada! Es todo lo que mereces. Te amo”, festejó Angie Alvarado. 

Xephora presentó a su nueva pareja

