“Hacer eso para vivir“: Antonia Casanova reveló incomoda situación con su papá, Álvaro Casanova en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Antonia reveló detalles de su nula relación con su padre, Álvaro Casanova, y aseguró que “No lo veía desde que yo tenía 7 años”.

Los participantes de Gran Hermano Chile vivieron una noche de preguntas, donde debían contar una experiencia personal. En ese contexto, Antonia Casanova reveló desconocidos detalles la relación con su padre, el modelo Álvaro Casanova.

“Estabamos carreteando con unos amigos y de repente un cabro dice 'oye no, está malo este carrete. Vámonos a un after en tal parte' y todos 'Sí, sí, ya vamos' (hasta que le dicen a Antonia) 'No, es la casa de tu papá' ”.

Antonia continuó detallando que quedó sorprendida y aclaró que: “Yo no tengo relación con mi papá, lo conozco de la tele, es medio famosillo pero no hay relación y no paga pensión“.

Tras ello, la participante continuó relatando: “Y yo dije 'ya po', vamos'. Habían mil autos y entramos y él estaba ahí en la entrada, cobrando la plata, 30 lucas para entrar a una cuestión así cerrada con música adentro y yo así 'cómo qué hacemos ahora'“.

“Lo ví mucho más viejo porque no lo veía desde que yo tenía 7 años. Entonces, heavy igual verlo como mucha más arrugas, para la cag... igual“, agregó.

Luego, Antonia detalló que hizo contacto visual con su padre cuando se disponía a irse con sus amigos “Fue heavy verlo como que tenga que hacer eso para vivir (...) me dio pena por él“.