Nicolás Copano debuta en obra de “periodismo performático” en Gran Turno Teatro - Chilevisión

El espectáculo, dirigido por la compañía teatral Los Contadores Auditores, sellevará a cabo este miércoles en el Teatro Nescafé de las Artes.

Nicolás Copano debutará en las tablas con Gran Turno Teatro, obra dirigida por la compañía teatral Los Contadores Auditores, este miércoles en el Teatro Nescafé de las Artes.

El comunicador encabeza el elenco del espectáculo que apuesta por el "periodismo performático", tendencia surgida en Argentina desde diversas plataformas de streaming con el objetivo de expandir los temas de la contingencia fuera de la pantalla.

En este caso, el show contará con una puesta en escena que mezcla números musicales que parodian los espectáculos de varieté y clásicos estelares ochenteros con los comentarios del noticiero de streaming nacional Turno y un panel de analistas políticos.

¿De qué trata Gran Turno Teatro?

Según explicó el propio Copano, desde el canal de streaming Turno le propusieron a Los Contadores Auditores crear "un gran show" inspirado en la actual “polarización que vive nuestra sociedad y la crisis política en la cual estamos sumergidos”.

“Esta mezcla de periodismo y teatro es algo que nunca habíamos hecho”, cuenta Juan Andrés Rivera, parte de la dupla que conforma la compañía teatral, reconocida por aclamadas comedias musicales como Morir de amor, La incondicional, Provócame y El Asilo Contra la Opresión.

“Nos pareció tan rara la mezcla, en el mejor de los sentidos, que nos sedujo mucho. Es un cruce muy interesante y que ofrece muchas posibilidades. En este caso está tomado desde el humor y la ironía”, agrega el dramaturgo.

La obra cuenta con la participación del Coro Queer Chile —primer coro LGBTIQA+ del país, compuesto por 30 personas—, quienes reinterpretan clásicos del cancionero pop como Gloria de Umberto Tozzi, el tema principal de la serie Dragon Ball Z o el hit de BZRP con Shakira, entre otros.

El musical, además, incluirá el debut como vedette de la periodista y ex Miss Universo Chile, Geraldine González. “Es una reinterpretación política del rol de la vedette en el contexto de sátira de la obra", explica la comunicadora.

Gran Turno Teatro se presentará en función única este miércoles 7 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes como parte del Teatro a Mil.

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster y las boleterías del teatro, y van desde los $15.000 hasta los $30.000.