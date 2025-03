Lo más cercano a una autocrítica: El peculiar “mea culpa” de George Harris - Chilevisión

El comediante venezolano realizó una transmisión en vivo tras su polémica presentación en la Quinta Vergara, donde criticó a los medios y cuestionó su participación en el certamen.

El humorista George Harris se refirió en profundidad de su fallida presentación en el Festival de Viña 2025.

A través de una transmisión en vivo de Instagram desde su hogar en Miami, el comediante se refirió de su aisistencia en el evento y apuntó contra la prensa chilena, asegurando que su participación en el certamen fue un error.

La presentación de Harris estuvo marcada por una fría recepción del público, lo que generó un tenso ambiente en la Quinta Vergara.

La rutina, que mezclaba anécdotas sobre la cotidianidad, no logró conectar con la audiencia, lo que derivó en una serie de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Su declaración tras el fracaso

En su live, el comediante manifestó su descontento con la cobertura mediática y la forma en que se interpretó su desempeño.

“Se está hablando de todo, hemos caído en todos los temas posibles y esto ha servido de carne de cañón de los medios de comunicación de Chile, amarillistas, que le siguen dando con todo a mi imagen y a lo que ocurrió estos días en el Festival”, aseguró.

Además, Harris denunció lo que calificó como un trato injusto por parte de la prensa chilena.

“Qué clase de xenofobia tan brava. No por el pueblo de Chile, por los medios de comunicación”, expresó en la transmisión.

Así también, se refirió al público asegurando que no fue víctima de este: “El monstruo a mí no me comió, muchachos”.

"Mea culpa"

Sin ninguna autocrítica sobre el contenido de su rutina, lo más cercano a un "mea culpa" que hizo el comediante fue una reflexión en torno a haber aceptado la invitación.

“Si yo tengo una culpa, tengo la culpa de haber aceptado ir al festival. No debí ir”, sentenció desde el live de su cuenta de Instagram.