“Furioso y a los gritos“: Marido de Pampita protagonizó escandalosa pelea en celebración por Benjamín Vicuña - Chilevisión

¡SE SUPO TODO! Se revelaron detalles de la pelea que habría tenido el actor chileno con Roberto García Moritán, actual marido de Pampita durante el cumpleaños de su hija Anita.

Desde el otro lado de la cordillera se dieron a conocer nuevos detalles de la escandalosa pelea que habría protagonizado Benjamín Vicuña y la actual pareja de Pampita, el ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Roberto García Moritán, debido a una particular petición.

De acuerdo a lo consignado por La Nación, el fuerte encontrón se habría producido a finales de julio pasado, cuando Pampita invitó al actor chileno al cumpleaños de la hija que tiene con Moritán, debido a que también estararían presentes los hijos de Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”, reveló la periodista Paula Varela en Socios del espectáculo.

“La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales“, complementó Varela.

“Se puso furioso y a los gritos“

Pero lo que desató el conflicto entre Moritán y Vicuña fue cuando la petición del jefe de cartera trasandino no se cumplió, provocando una furiosa reacción y gritos durante la celebración.

“Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero... Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos”, detalló.

“Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”, concluyó.

Cabe destacar que según los medios trasandinos, la relación entre Benjamín y la actual pareja de Pampita se quebró con el discurso de Vicuña en los Martín Fierro de Moda 2023, donde hizo referencia a Pampita cuando ganó el premio.

“Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor. Me dio tantas cosas (...) Así que quiero agradecer, compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia”, expresó el chileno en aquella oportunidad.