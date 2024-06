Benjamín Vicuña confesó profunda preocupación con su hijo Bautista: “Ponte en mi lugar"

El actor chileno participó de una conversación cara a cara con su hijo mayor, Bautista Vicuña, con quien profundizó su preocupación ante una actividad que realiza el adolescente. "No me gusta", expresó.

Benjamín Vicuña participó de una profunda entrevista con su hija mayor, Bautista Vicuña, y confesó que no le gusta que practique un "polémico deporte", porque le preocupa.

Además de boxeo, el adolescente de 16 años hace MMA (Artes Marciales Mixtas), asegurando que "lo encuentro muy lindo deporte". "Hermoso", contestó el actor chileno con tono de preocupación.

La preocupación de Benjamín Vicuña con su hijo Bautista

"Aprendes un montón", continuó Bautista durante una conversación para el canal de YouTube Criemos Libres, tratando de convencer a su padre. "Uff, ene, mucho", volvió a responder el intérprete.

Tras el, el joven explicó que el MMA es una "pelea, pero vale todo... desde codazo a la cara hasta una patada en el piso".

Por su parte, Vicuña aclaró que "con Bauti hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, se está preparando primero con box, luego con artes marciales, y eventualmente el día de mañana tener todo eso para poder practicar ese deporte, que, a mí, me preocupa".

En esa línea, agregó que "no te he visto tampoco pelar en la calle ni con tus compañeros... pero también ponte en mi lugar, que es algo que a mí me preocupa y no me gusta".

"Si no te convenzo yo... alguna novia que te convenza de que deje el deporte de mierda ese", añadió.

Pese a su preocupación, el intérprete aclaró que "jamás le voy a prohibir nada... obviamente que si hay cosas que lo lastimen, o a otro... este es un deporte polémico, me cuesta mucho entender de qué se trata porque cuando lo veo es loco".

Finalmente, reconoció tener esperanza en que, dentro de un tiempo más, "espero que desde algún lugar te caiga una ficha y que no lo practiques porque va a ser algo muy doloroso para toda tu familia".

Mira la conversación completa acá: