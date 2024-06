Pampita reveló que le gustaría tener un sexto hijo: “Si es por mí, sí” - Chilevisión

Aparentemente, la argentina tenía miedo de no tener más hijos, por lo que decidió congelar sus óvulos para prevenir.

Pareciera ser que haber sido madre en cinco ocasiones no ha sido suficiente para Pampita, puesto que la modelo confesó que le gustaría volver a ser madre.

Sin embargo, este deseo fue enterrado apenas salió a la luz, ya que la misma argentina detalló que su pareja solo quiere un hijo, por lo que como pareja cerraron "la fábrica".

Los deseos de Pampita de ser maddre

En una reciente entrevista con la revista Caras, la bailarina dio a conocer que tiene "muchos óvulos guardados, así que podría ser mamá. Tengo como 90, me saqué muchísimo".

Este procedimiento lo realizó antes de que quedara embaraza de su última hija, Ana, ya que estaba preocupada de no poder tener otro hijo. "Tenía miedo de no quedar. Antes de hacer el tratamiento de fertilidad preferí guardar y estar tranquila", explicó la argentina.

No obstante, Roberto García, su actual pareja, no tiene los mismos planes en mente."Es un estado que me fascina, me encantaría volver a quedar embarazada. Pero no va a pasar porque Rober no quiere más, cerró la fábrica. Si es por mí, sí", comentó con gracia.

Ante esto, comentó que la decisión de tener otro bebé "tiene que ser algo consensuado de madre y padre. Un hijo tiene que ser deseado, fruto de un gran amor. Los dos tenemos nuestros puntos: a mí me encanta, seguiría teniendo. Pero somos un montón en casa, es lo que me dice él", cerró la trasandina.