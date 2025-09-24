Fotografiados de la mano en acto público: Paula Luchsinger estaría en relación con subsecretario - Chilevisión

El subsecretario de Defensa compartió un compilado de fotos de un acto de celebración de Fiestas Patrias y entre ellas incluyó dos junto a la actriz.

La reconocida actriz Paula Luchsinger confirmó que mantendría una relación con Ricardo Montero, actual subsecretario de Defensa del presidente Gabriel Boric.

El vínculo quedó en evidencia en las redes sociales de ambos, luego de ser fotografiados de la mano en una acto público por la celebración de Fiestas Patrias.

El subsecretario subió a su cuenta de Instagram un compilado de fotos de la actividad y entre ellas, una junto a la intérprete. La misma foto fue reposteada por ella en sus historias.

Nueva pareja de Paula Luchsinger

En la publicación sobre la actividad, el subsecretario escribió: “Este último 18 en mi cargo de subsecretario tiene un aire especial”.

El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero Allende, tiene 42 años y es oriundo de Linares, Región del Maule. Además, fue miembro de la Convención Constitucional.

Según información del Ministerio de Defensa, Montero es abogado de la Universidad Católica de Chile, máster en Defensa y Seguridad, del Colegio Interamericano de Defensa de Washington D.C y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.





