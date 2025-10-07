 Fiebre de Baile: A qué hora se transmite el estelar de Chilevisión HOY - Chilevisión
07/10/2025 17:05

Fiebre de Baile: A qué hora se transmite el estelar de Chilevisión HOY

Este martes se desarrollará el tercer capítulo de Fiebre de Baile con la presentación de los perdedores de los primeros duelos que se vivieron el día domingo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se vivirá el tercer capítulo de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión con la presentación de los ocho perdedores de los primeros duelos del día domingo. 

Tras su estreno, el estelar nocturno ha liderado en sintonía y cautivado a la audiencia con presentaciones que han dado que hablar tanto en redes sociales como dentro del mismo elenco y jurado. 

A continuación te contamos qué modificación de horario tendrá Fiebre de Baile este martes 7 de octubre. 

¿A qué hora se transmite Fiebre de Baile hoy? 

Este martes 7 de octubre, Fiebre de Baile comenzará después de la transmisión oficial de Chilevisión del partido de Chile vs México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Resultados de Fiebre de Baile a la fecha 

Durante el capítulo del lunes se vivió la segunda jornada de Fiebre de Baile, en la que se presentaron los ocho ganadores de los primeros duelos del día domingo.

Un capítulo lleno de emociones y sensualidad donde los famosos debieron mostrar todos sus talentos bajo la lluvia en la lucha por la inmunidad. 

Tras las presentaciones, el top 4 de la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

  • Princesa Alba: 34 ptos. 
  • Gabriel Urzúa: 29 ptos. 
  • María José Quiróz: 27 ptos. 
  • Cony Capelli: 27 ptos. 
