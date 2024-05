Fernando Solabarrieta reveló por qué se fue tras volcar su auto en la Ruta 5: “La cag...” - Chilevisión

El periodista recordó el confuso episodio que vivió en 2022, cuando su auto apareció volcado y sin ocupantes, lo que desató una serie de especulaciones.

Fernando Solabarrieta será uno de los protagonistas del capítulo estreno de esta sábado en La Divina Comida, donde además de cocinar, abordará un complejo accidente que protagonizó.

El periodista deportivo se remontó al año 2022, cuando hizo noticia en plenos festejos de Fiestas Patrias, momento en que se encontró su auto volcado y sin ocupantes en la Ruta 5 Norte, a la altura de La Ligua.

En ese momento circularon una serie de rumores y especulaciones sobre la razón por la que el comunicador abandonó su vehículo, por lo que él decidió explicar todo en detalle.

El accidente de Fernando Solabarrieta

“Me fui del accidente porque no había lesionados, no había participación de terceros, ni había lesiones de terceros, yo podía irme”, reveló en La Divina Comida.

Fernando Solabarrieta aclaró que “llegó gente de la inspección municipal y me dijeron 'tranquilo, esto es una cuestión de grúa, vete', porque estaba a 180 km de Santiago y estaban pasando los muchachos de un grupo, no voy a nombrarlos para que no les joda“.

“La cagué, debería haberme quedado, porque la especulación fue que andaba con alcohol, que no estaba bien, que los documentos no estaban y los tenía en el teléfono, los que estaban en la guantera eran antiguos porque se sacaban los documentos en el teléfono“, acotó a modo de autocrítica.

Podrás ver el relato completo y las anéctodas de los otros invitados en el capítulo estreno de La Divina Comida, este sábado 1 de junio después de CHV Noticias.