Famosos recibirán hasta $80 millones en reembolsos tras las elecciones: Revisa la lista completa - Chilevisión

Varios rostros del espectáculo lograron escaños y otros no, pero todos recibirán dinero por cada voto. Conoce cuánto recibirá cada uno según su votación.

Las elecciones parlamentarias de este domingo dejaron un giro inesperado, en donde varias figuras del mundo del espectáculo lograron asegurarse un cupo en el Congreso.

Sin embargo, incluso quienes no resultaron electos recibirán una importante suma de dinero gracias al reembolso por voto, mecanismo regulado por la Ley N.º 19.884 que permite al Estado financiar parte de los gastos de campaña.

Para acceder a este beneficio, el Servel debe aprobar la cuenta de ingresos y gastos electorales.

En las Elecciones 2025, el monto fijado es de 0,04 UF por voto (aprox. $1.585), mientras que las candidatas mujeres reciben un adicional de 0,01 UF ($396 extra por voto) como incentivo de paridad.

Estas son las cifras que obtendrían los famosos candidatos a diputados

Estas son las cifras que podría recibir cada rostro famoso, haya ganado o no, según el cálculo del equipo de Plan Perfecto: