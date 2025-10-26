 “Ya vengo devuelta”: Pablo Schilling revela cómo es su presente alejado de la farándula - Chilevisión
26/10/2025 11:55

“Ya vengo devuelta”: Pablo Schilling revela cómo es su presente alejado de la farándula

El exchico reality está con su pareja, Sofía Calcagni, desde el 2016 y ambos tienen una hija de siete meses.

Publicado por CHV Noticias

Pablo Schilling se refirió a sobre cómo es su vida ahora que es padre y está alejado de las pantallas.

El exchico reality conversó con Las Últimas Noticias a cerca de su nuevo trabajo como broker inmobiliario y su vida en familia, ahora que es padre de una bebé de siete meses.

"Estoy más maduro, ya vengo devuelta"

"He estado súper bien. Ahora me dedico a la gestión inmobiliaria, tengo una corredora de propiedades y además soy asesor y broker inmobiliario, le vendo departamentos a inversionistas. Partí en esto el 2012, incluso antes de salirme de la farándula", señaló la ex figura de televisión.

En cuanto a cómo se ve ahora en comparación a sus años en televisión, Schilling indicó: "No sé si decir que soy otro Pablo, pero tengo 41 años, estoy más maduro, ya vengo devuelta. Y lo que me queda de ese Pablo, no sé, me acuerdo de lo que viví, me doy cuenta de lo difícil que fue estar en tantos realities. Yo sacaba cuenta el otro día, y si sumo todos los programas donde estuve, estuve más de un año y medio de mi vida encerrado".

"Ahora con mi mujer estamos superconsolidados. Me tocaba aprender nomás, uno dice que echando a perder se aprende, y yo me mandé varios condoros, tuve hartas relaciones tortuosas. Pero ahora la verdad estoy superestable con ella", continuó.

El ex chico reality aseguró que su vida en estos momentos está "muy tranquila, estoy con la Sofi desde el año 2016 y ahora tenemos a Helena Bianca, nuestra hija, que ya tiene siete meses".

