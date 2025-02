Estos son los CINCO chistes de Juan Pablo López que triunfaron en Viña 2025 - Chilevisión

El humorista superó a Edo Caroe en rating y se llevó la Gaviota de Plata y Oro en Viña 2025.

Juan Pablo López la rompió en Viña 2025 y conquistó al "monstruo" como aquella vez en 2017 cuando hizo su debut en la Quinta Vergara.

El comediante nacional se convirtió en el humorista más sintonizado en la 64° edición del certámen, superando a Edo Caroe y Chiqui Aguayo, marcando 35,1 puntos.

VER MÁS SOBRE VIÑA 2025

Los 5 chistes que marcaron la rutina de Juan Pablo López

A lo largo de la rutina, el standupero habló sobre su vida personal, como también de temas que más de un chileno ha vivido.

Chiste sobre Carabineros

A raíz de la desvinculación de cuatro funcionarios de Carabineros en 2022 por un test de drogas que arrojó positivo en marihuana, cocaína y extásis, López comentó lo siguiente:

"Son pacos, no es una banda de rock. Te creo el Orfeón de Carabineros que son los músicos. 'Baterista del Orfeón de Carabineros positivo en cocaína', hueón se justifica. Sargento "ayuwoki" baila como Michael Jackson en la calle, positivo en éxtasis. ¡Se justifica! Para que te manden a la calle teni' que jalar. ¡Teni' que jalar!

Chiste sobre su eduacación precaria

El humorista se refirió a su vida en San Antonio y comentó cómo fue su educación en dicha ciudad:

"Mi colegio era tan precario que cuando había una actividad folclórica, el profesor de música no tenía guitarra, no tenía flauta, no tenía un triángulo, ni cantaba el viejo de m..., me daba rabia. Yo tuve que llevar mi guitarra y decir, 'profesor traje mi guitarra y no sé tocar muy bien, pero aprendo rápindo'. Me la quitó y se la pasó a otro pendejo que sabía tocar, y después no me la querían devolver, yo decía 'tío, la guitarra, han pasado las semanas'. Tuve que hablar con la directora y me decía 'estoy ocupada'. No me quedó otra que ir a hablar con mi mamá y decirle, ¿se acuerda de la guitarra que nos robamos en la iglesia? No me la quieren devolver".

VER MÁS SOBRE HUMORISTAS EN VIÑA 2025

Chiste sobre la gente que sale a trotar

El comediante se demostró en desacuerdo con las personas que salen a trotar y publican su recorrido en redes sociales:

"Me cae mal ese que sale a trotar y publica su cagada de recorrido. Ese mapa de m... con su aplicación smartwach, qué me importa cuánto corrió. 'Ay 4 km, mañana vamos por más', qué me importa a mi sus cagadas de metas. Y publican las calorías que quemó, 'ay te comparto mi ritmo cardíaco', me importa una camionada de p... tu ritmo cardíaco. ¡Publica desgracias, esa h... nos gustan, las desgracias!".

Chiste sobre el revólver del abuelo

Juan Pablo recordó una historia con su abuelo, que causó risas y un poco de confusión en la Quinta Vergara:

"Un día le dije, 'abuelo, por qué tiene ese revólver escondido en la caja fuerte, un día lo van a asaltar no va a alcanzar a abrir la hueá', y me dijo, 'lo tengo bajo llave desde que sorprendí a tu hermano mayor jugando con el'. ¿Qué hermano? Le dije yo".

Chiste sobre Paola Volpato

El standupero se refirió a una experiencia que tuvo fumando marihuana y aprovechó de bromear con Paola Volpato, quien tuvo un lapsus noches anteriores.

"Yo digo para qué hago esto. Una véz me pegué unas quemadas (de marihuana), de lolo, así de lolo, y ahí quedé, inmóvil, me parecía a la Volpato".