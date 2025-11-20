“Espera a que hayan cámaras...”: Renata Bravo arremetió contra Lucho Jara tras polémica con Eli de Caso - Chilevisión

El cantante respondió a los dichos de Eli de Caso en Plan Perfecto y Renata Bravo no quedó contenta con sus declaraciones, por lo que hizo una particular intervención en el programa.

Este jueves Renata Bravo arremetió contra Luis Jara, luego de que el cantante contestara a las declaraciones de Eli de Caso en el último capítulo de Plan Perfecto, donde acusó al artista de sacarla de un programa años atrás.

"Han pasado 18 años, lo que me sorprende es que la Eli está en otra etapa", dijo Luis Jara en el programa, donde además aseguró: "No soy una mala persona".

¿Qué le dijo Renata Bravo a Luis Jara?

"Quiero recordarte Lucho, que estábamos nosotros aquí en vivo y en directo el día del lanzamiento de tu libro. Nosotros sabíamos esta historia y pienso que toda la televisión la sabia off the record", comenzó diciendo Renata Bravo.

En esa misma línea, recordó: "El día del lanzamiento de tu libro fuiste tú el que dijiste: '¿Quién está en el panel?' El pato dijo: 'La no sé qué, la no sé cuánto, la Renata, la Eli'".

En ese momento, según el relato de la panelista, fue Luis Jara quien mencionó: "'¿Está la Eli? Eli, contigo tenemos una conversación pendiente' Y fuiste tú el que abriste esa puerta, por tanto, la Eli te responde en cámara", agregó Renata.

"¡Esa ventanita la abrió Lucho después de 18 años!", expresó Bravo, quien después arremetió: "Han habido muchas oportunidades en que Lucho se ha visto con la Eli, en alguna oportunidad en la radio, no sé qué, entonces, si hay un café pendiente ¡Todos tenemos teléfono!".

Finalmente, la panelista concluyó: "Honestamente, creo que Lucho espera que hayan cámaras para solucionar los problemas".

Revisa la nota de Plan Perfecto: