“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor - Chilevisión

14/11/2025 15:50

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

Publicado por CHV Noticias

Vivi Rodríguez reveló este jueves que su hija menor, Malié (9), sufrió una compleja quemadura en uno de sus brazos, tras haber tenido un accidente con una taza que tenía agua hirviendo.

La pequeña tiene una quemadura de grado 2, por lo que Rodríguez hizo un llamado a tomar medidas de precaución incluso para los adultos.

¿Qué pasó con la hija de Vivi Rodríguez?

"Pasaron un montón de cosas, pero Malié también se quemó la mano con agua caliente y luego agarró un bicho, un virus, estuvo super enferma, Carlos también, así que ha sido todo una locura", expresó Vivi en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Yo jamás imaginé que se podría quemar la piel del brazo, en el caso de Malié, con agua caliente para té y café. Obviamente, fue un accidente, no pasó conmigo, pero fue un accidente, pero es una alerta importante porque hay que tener cuidado no solo aunque sea tratándose de niños porque con adultos también".

La bailarina publicó una fotografía de la lesión donde se ve la quemadura tratada, pero con rastros de sangre y también mostró cuando empezó a regenerarse la herida.

"Fue una quemadura de grado 2 (...) cuando vayan a tomar algo caliente, evitar moverse, tener mucho cuidado de que te puedas resbalar porque así sucedió con Malié, alguien le tocó el brazo y el tazón se dio vuelta y se cayó en su brazo", cerró Vivi, quien finalmente comentó que su hija se encuentra en buen estado de salud.

Revisa las historias de Instagram:

