Mónica Godoy contó detalles de su relación con misterioso hombre español: “Sólo saben que...” - Chilevisión

La actriz que participará en Top Chef Vip confirmó el romance en enero de este año, pero lo ha mantenido en privado, sin embargo, aclaró que “no tengo nada que ocultar”.

La actriz Mónica Godoy reveló nuevos detalles del nuevo episodio sentimental que está viviendo junto a su pareja de origen español, a quien presentó en sus redes sociales en enero pasado.

La participante de Top Chef VIP conversó con Las Últimas Noticias sobre su relación, la cual ha mantenido en su mayoría en privado durante más de un año.

"No quiero hablar mucho porque mi pareja no tiene que ver nada con el mundo del espectáculo, y no quiero pasar a llevar ni incomodar a nadie. No tengo nada que ocultar, estoy súper contenta”, comentó.

Según explicó la intérprete, pese a que ha revelado algunos detalles de su relación sentimental, son pocos los detalles que se conocen: “Sólo saben que tengo pareja y que es guapísimo, además, y que estoy muy feliz, y eso es lo que importa".

Asimismo, explicó que se siente “plena en todos los ámbitos de mi vida" y detalló la influencia de la cultura española en su nuevo desafío laboral en el programa de cocina.

“Yo voy mucho a España. Tengo un lazo importante con ese país, viví allá, tengo una familia maravillosa de amigos. Voy con mis hijas frecuentemente allá”, explicó.

En esa línea, al ser consultada si su pareja le ha aconsejado para hacer recetas españolas en el programa, señaló que “hay dateo, pero yo viví en España y salgo mucho a comer allá, entonces tengo la memoria del gusto y eso me ha ayudado muchísimo".

Cabe mencionar que esta es la primera relación que Godoy ha oficializado desde su separación del actor Nicolás Saavedra en 2022, con quien tuvo dos hijas.