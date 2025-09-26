“He tratado de...”: Eliana Albasetti habla por primera vez tras accidente con motociclista en Vitacura - Chilevisión

La exchica reality recurrió a su cuenta de Instagram para dar detalles de cómo ocurrió el accidente y dar su versión de los hechos, indicando que ha hecho "todo lo humanamente posible".

Eliana Albasetti rompió el silencio y se refirió en sus redes sociales al accidente automovilístico que protagonizó el pasado 25 de marzo en Vitacura, donde chocó con su auto a una motocicleta.

Debido a esto, la exchica reality será formalizada por cuasidelito de lesiones graves a solicitud del Ministerio Público.

"Hice todo lo humanamente posible"

A través de historias de Instagram, Albasetti recalcó que el accidente "fue en marzo, no fue ahora... Ahora se filtró por Fiscalía, o no tengo idea porque se filtró, el tema es que la persona que sufrió el accidente, gracias a Dios, está bien, está sana, hemos hablado con él todas las semanas".

En esa línea, relató que "venía de hacer un curso de cocina vegana en Vitacura, pongo el mapa, el mapa me dice que doble a la izquierda, metí un poquito el auto, me doy cuenta de que algo malo estaba pasando porque venían autos, entonces me quedé quieta para ver qué hacer".

"Yo no tendría que haber metido la nariz del auto ahí. No me vio, pasé por arriba de la moto", agregó la ex Calle 7.

Albasetti explicó que en ese momento "me quedé con él, llamamos a la ambulancia, lo ayudé en todo lo que pude. Me hicieron el alcotest y todas esas pruebas y salió todo negativo".

"Lamentablemente, esta persona no tenía papeles, ni él ni la moto, entonces mi seguro se rehusó a pagarle, no le pagó nada. Entonces lo que hicimos nosotros fue llegar a un acuerdo a través de notaría, pero como no tiene papeles, la notaría tampoco quiso firmar esto y lo que hicimos fue un acuerdo por un papel, firmado de pagarle los gastos", continuó.

La argentina explicó: "Hice todo lo humanamente posible qué podría hacer, no me siento bien, es un momento horrible. Si pudiera volver el tiempo atrás, es lo primero que haría, es un momento horroroso, sobre todo para él, que estuvo 20 días sin poder trabajar. Lo siento un montón".

"He tratado de ayudarlo, le pagué la mitad del arriendo, que es lo que él me dijo, ahora voy a ir a la audiencia, hablar con el fiscal, seguir todas las líneas coherentes de la justicia y si el fiscal siente que debo hacer algo más, lo voy a hacer feliz, porque siento que es lo que corresponde. A mí lo que me importa es que él está sano, está bien. Lo único que quiero es que esto se termine y se arregle para que esto quede bien", finalizó Albasetti.