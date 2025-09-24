 Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves por atropello en Vitacura - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Aeropuerto de Santiago: Denuncian demora en asistencia médica tras infarto Operación Caleño: Capturan a banda de narcos que pretendía crear su propio cartel en Chile Banderazo de hinchas de la U termina con un incendio a las afueras de hotel de concentración en La Serena Cronología de la tragedia: ¿Qué falló en el femicidio con suicido en Santiago? “Sin mucha evidencia y razón”: Ministra Vallejo se refiere a críticas de Kast a Cordero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 20:46

Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves por atropello en Vitacura

La argentina protagonizó un choque en marzo pasado, en donde colisionó a un motociclista que sufrió una fractura grave en su tobillo izquierdo.

Publicado por CHV Noticias

La influencer Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves a solicitud del Ministerio Público. 

Presumiblemente la también exchica reality protagonizó un accidente automovilístico en donde con su auto chocó a una motocicleta en la comuna de Vitacura

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando la trasandina iba a bordo de su auto MG ZS, en la intersección de Vespucio Norte con avenida Vitacura, según consignó radio Biobío.

Eliana Albasetti no iba atenta al tránsito

Según el escrito del Ministerio Público presentado en el Cuarto Juzgado de Garantía, Eliana Albasetti no conducía atenta a las condiciones del tránsito, lo que habría provocado el accidente. 

“Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima”, señalaron.

Debido al impacto, el motociclista cayó de su vehículo y sufrió una fractura de carácter grave en su tobillo izquierdo.

La audiencia de formalización será el próximo 3 de noviembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025