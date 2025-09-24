Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves por atropello en Vitacura - Chilevisión

La argentina protagonizó un choque en marzo pasado, en donde colisionó a un motociclista que sufrió una fractura grave en su tobillo izquierdo.

La influencer Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves a solicitud del Ministerio Público.

Presumiblemente la también exchica reality protagonizó un accidente automovilístico en donde con su auto chocó a una motocicleta en la comuna de Vitacura.

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando la trasandina iba a bordo de su auto MG ZS, en la intersección de Vespucio Norte con avenida Vitacura, según consignó radio Biobío.

Eliana Albasetti no iba atenta al tránsito

Según el escrito del Ministerio Público presentado en el Cuarto Juzgado de Garantía, Eliana Albasetti no conducía atenta a las condiciones del tránsito, lo que habría provocado el accidente.

“Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima”, señalaron.

Debido al impacto, el motociclista cayó de su vehículo y sufrió una fractura de carácter grave en su tobillo izquierdo.

La audiencia de formalización será el próximo 3 de noviembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.