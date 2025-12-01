El duro presente de Pato Oñate tras muerte de esposa: Ha bajado 15 kilos por enfermedad - Chilevisión

El clásico notero habló con Primer Plano, siendo su primera aparición después de mucho tiempo. "Estoy de pie, pero noqueado", dijo desde su casa en Chiloé.

El clásico notero de televisión, Patricio Oñate, reapareció este domingo en pantalla abierta durante una profunda entrevista en Primer Plano.

El exrostro televisivo habló de su complejo presente tras la muerte de su esposa, María Cecilia Briceño, tras un agresivo cáncer al estómago.

Además, se suman problemas de salud que lo han llevado a bajar de peso considerablemente. "Estoy de pie, pero noqueado", transparentó desde su casa en Chiloé.

El complejo presente de Pato Oñate

"Ha sido muy duro, he bajado unos 15 kilos, estoy con unos daños hepáticos más o menos complejos, me agarró el páncreas", confesó Patricio.

El otrora rostro de programas como Si se la sabe, cante! admitió que está "preocupado" por su salud y se mantiene firme gracias a sus hijos pequeños de 10 y 13 años.

"Estamos peleándola. Soy papá, intento ser mamá; sobre todo las noches son muy largas (...) La verdad es que me quiebro, me da la lata toda esta hue... que nos pasó. María Cecilia no merecía morir como murió, peleándola", agregó.

"Amo a la gente que lucha contra el cáncer, porque lo viví. Los últimos tres meses fueron terribles y no me he podido sacar eso de la cabeza", afirmó Oñate, quien además sufre de una fuerte depresión.

En ese sentido, el comunicador sostuvo entre lágrimas: "Necesito que mis hijos estén más grandes para ya irme. No duermo en las noches pensando en eso, pensando en qué va a pasar con ellos".

Mira el reportaje acá: