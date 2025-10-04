“Desgraciadamente...”: Willy Geisse reveló cuál es “la única tranca” de su vida - Chilevisión

El productor de eventos participará del próximo capítulo de La Divina Comida, donde se referirá a lo que él describe como la "mayor tranca de su vida".
Este sábado 4 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de La Divina Comida con cuatro increíbles invitados, dentro de los que estará el productor de eventos, Willy Geisse.
En esta nueva jornada de conversación y deliciosos platos de comida, el productor abrirá su corazón junto a Maitén Montenegro, Francisco Reyes Cristi y Francisca Ayala.
Y es que Geisse se referirá a lo que él describe cómo la "única tranca que tiene en su vida".
Junto a sus comensales, el productor indicará que actualmente "lo estoy pasando bien, estoy contento, estoy animado, ¿pero enamorado?, te enamoras cuando eres muy joven, a los 69 años sí es rico, pero más que enamorarme me siento contento".
"Creo y estoy seguro de que la única tranca que tengo en mi vida es no haber tenido hijos, me habría encantado, y me habría encantado como soy, en la forma que soy, no contar otra historia, porque desgraciadamente la pareja que tengo contó otra historia, se casó, tiene hijos, y se dio cuenta de que su camino iba por otro lado", revelará.
En esa línea, señalará que: "No me hubiera gustado haberlo hecho así. No tengo nada que decirle al personaje porque es su vida, pero me habría gustado tener hijos. Y me hubiera gustado tener hijos para contarle mi historia porque yo el día que me vaya los Geisse se acaban por mis ramas, no hay más Geisse, entonces me hubiera gustado contarles mi historia".
"Yo quiero ser feliz, antes quería todo, no, ahora no quiero nada, tengo todo en mi vida, lo he pasado bien", revelará