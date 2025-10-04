 “Desgraciadamente...”: Willy Geisse reveló cuál es “la única tranca” de su vida - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor poseía tobillera: Dos niños de 6 y 10 años murieron tras choque en la Ruta 78 Jara pasa a Kast y queda primera: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Decretan ALERTA temprana preventiva para el Biobío ante posibilidad de trombas marinas Comenzó el juicio contra sujeto que mató con arma blanca a delivery por retraso en su pedido Caso Bernarda Vera: Presentan querella y denuncias contra ministro Luis Cordero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/10/2025 11:11

“Desgraciadamente...”: Willy Geisse reveló cuál es “la única tranca” de su vida

El productor de eventos participará del próximo capítulo de La Divina Comida, donde se referirá a lo que él describe como la "mayor tranca de su vida".

Publicado por CHV Noticias

Este sábado 4 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de La Divina Comida con cuatro increíbles invitados, dentro de los que estará el productor de eventos, Willy Geisse.

En esta nueva jornada de conversación y deliciosos platos de comida, el productor abrirá su corazón junto a Maitén Montenegro, Francisco Reyes Cristi y Francisca Ayala.

Y es que Geisse se referirá a lo que él describe cómo la "única tranca que tiene en su vida".

"La única tranca que tengo en mi vida es no haber tenido hijos"

Junto a sus comensales, el productor indicará que actualmente "lo estoy pasando bien, estoy contento, estoy animado, ¿pero enamorado?, te enamoras cuando eres muy joven, a los 69 años sí es rico, pero más que enamorarme me siento contento".

"Creo y estoy seguro de que la única tranca que tengo en mi vida es no haber tenido hijos, me habría encantado, y me habría encantado como soy, en la forma que soy, no contar otra historia, porque desgraciadamente la pareja que tengo contó otra historia, se casó, tiene hijos, y se dio cuenta de que su camino iba por otro lado", revelará.

En esa línea, señalará que: "No me hubiera gustado haberlo hecho así. No tengo nada que decirle al personaje porque es su vida, pero me habría gustado tener hijos. Y me hubiera gustado tener hijos para contarle mi historia porque yo el día que me vaya los Geisse se acaban por mis ramas, no hay más Geisse, entonces me hubiera gustado contarles mi historia".

"Yo quiero ser feliz, antes quería todo, no, ahora no quiero nada, tengo todo en mi vida, lo he pasado bien", revelará 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

“Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración

Xephora Alvarado, hermana menor de Angie, preparó una íntima y sencilla celebración que cautivó a los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos por el bebé que está por nacer.

04/10/2025

La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...”

Además de referirse al contexto político y social actual del país, la actriz reveló que en las elecciones presidenciales de este año votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

04/10/2025

“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía

La animadora hizo su chequeo semestral, tras haber tenido cáncer en 2023, y afortunadamente tuvo un buen resultado; sin embargo, se sinceró sobre el miedo que genera someterse a estas pruebas médicas.

04/10/2025

“Te mereces...”: Maly Jorquiera causó revuelo tras mensaje de cumpleaños a Sergio Freire

La comediante celebró el cumpleaños de Freire con el hijo que ambos tienen común y escribió un polémico mensaje con el que tuvo que desactivar los comentarios.

04/10/2025