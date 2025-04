“Qué asco de personas”: El descargo de Oriana Marzoli tras sufrir cuantioso robo en España - Chilevisión

La influencer y ex chica reality lamentó el hecho ocurrido este martes en Madrid. “La sensación que tengo es horrible, nunca me había pasado, es como una violación a tu intimidad”, afirmó.

Oriana Marzoli compartió con sus seguidores una sentida reflexión tras informar que fue víctima del robo de piezas de su auto en Madrid, España.

En ese contexto, la influencer informó que ya denunció la situación a la policía. “La sensación que tengo es horrible, nunca me había pasado, es como una violación a tu intimidad”, aseguró.

De igual manera, entregó detalles del estado en que encontraron su vehículo: “Veo el coche así, sin papeles, sin ruedas, sin volante, con la ventanilla rota y me duele en el alma”, se lamentó.

El descargo de Oriana Marzoli tras robo

Junto con lamentar la situación, Marzoli reflexionó respecto a este tipo de delincuencia y las personas que cometen estos actos.

“Robaron a 9 personas y uno de ellos, se lo llevaron directamente. QUÉ ASCO DE PERSONAS (si se les puede llamar así)”, sentenció.

Asimismo, cuestionó: “Cómo esta gente que roba puede dormir luego tranquilamente. Yo no podría con mi remordimiento de conciencia. Saber que robas a gente inocente, que no te ha hecho nada, no sé”.

El robo a Oriana Marzoli

La actriz dio a conocer el martes que fue víctima del hurto junto a su pareja, Facundo González, mientras dormían por la noche.

Según detalló, fue ahí cuando los antisociales aprovecharon de ingresar al estacionamiento del inmueble en el que se encontraban y sustrajeron los elementos del automóvil.

"Estoy en shock. Me he despertado para vivir una auténtica pesadilla. Esto no me había pasado nunca. Nos han robado a varios vecinos las ruedas y volantes de los coches. Han girado las cámaras, roto las ventanillas... Estoy en shock", reveló en ese momento.