Denisse Malebrán confesó que integrante de Backstreet Boys se enamoró de ella: “No se imaginen...” - Chilevisión

La vocalista de Saiko indicó que es primera vez que contaba esa anécdota, dando detalles inéditos de la situación, la cual ocurrió en la década de los 2000.

Denisse Malebrán reveló que tuvo un coqueteo con unos de los integrantes de la banda estadounidense Backstreet Boys.

La vocalista de Saiko fue la última invitada del podcast Me suena, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen.

En un momento, los conductores le preguntaron a la artista por algunas de sus anécdotas más rockeras.

Denisse recordó rápidamente una, señalando que "tengo historias de rock & roll, pero son historias muy chistosas".

"Nunca es una historia de yo perdida en Nueva York a las 4 de la mañana, sino que son como 'hue..., conocí a uno de los Backstreet Boys en un bar'", agregó.

Tanto Creton como Jürgensen quedaron impactados por esta revelación, pidiéndole más detalles. "Esto es inédito, nunca lo he contado, pero se enamoró", aseguró.

Todo ocurrió en los 2000, en un bar de Los Ángeles, donde se llevó a cabo una fiesta de su sello discográfico y Denisse, con 24 años, asistió junto al resto de su grupo: “No se imaginen que por casualidad me encontré con él”.

“Yo digo ‘quién es este gallo’, porque yo soy volá, yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba”, indicó.

La vocalista siguió relatando la situación: “Yo estaba pendiente de otra cosa, no estaba pendiente de esto, entonces este joven se me acerca, yo no hablo inglés, entonces le decía a Luciano (bajista de Saiko), ‘tradúceme’, y empezó a ser medio incómodo porque Luciano dijo ‘este hueón me está comiendo la color’. Nosotros éramos pareja en esa época”.

“Yo soy fome, me retiré temprano, me fui con el Coti (Aboitiz), y al otro día, alguien del sello me dice ‘tengo a este tipo desesperado, quiere tu teléfono’, y yo no tenía teléfono ¡estaba en Los Ángeles!, y le decía ‘no se lo puedes dar porque me vas a meter en problemas, tengo a mi novio al lado’”, finalizó.

Si bien Malebrán no quiso revelar el nombre del integrante, Cretton y Jürgensen empezaron a teorizar y comenzaron a nombrar a todos los integrantes de la boy band, cuando mencionaron a Kevin Richardson, Denisse solo atinó a reírse.