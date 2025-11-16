 “Delincuentes”: Daniel Muñoz lanzó dura critica previo a votar en las Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no haber votado este domingo? EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias 🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!”: Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 16:59

“Delincuentes”: Daniel Muñoz lanzó dura critica previo a votar en las Elecciones 2025

El mensaje del actor y sus razones generaron un amplio debate entre los internautas, previo a las Elecciones 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Daniel Muñoz causó gran revuelo en redes sociales, tras publicar una potente crítica sobre el escenario político en estas Elecciones 2025.

El actor reveló el aspecto que tomará en cuenta a la hora de votar y generó un amplio debate entre los internautas de distintas ideologías políticas.

¿Qué dijo Daniel Muñoz?

"Votaré por el partido que vote a favor de levantar el secreto bancario", sentenció el actor a través de su cuenta de Instagram.

En cuanto a las razones, explicó: "Porque no quiero más senadores, diputados ni presidentes delincuentes".

La publicación superó los 30 mil me gusta y se generó un amplio debate en torno al secreto bancario y qué otras medidas también resultan importantes de considerar antes de elegir un candidato.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

16/11/2025

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025