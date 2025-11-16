“Delincuentes”: Daniel Muñoz lanzó dura critica previo a votar en las Elecciones 2025 - Chilevisión

El mensaje del actor y sus razones generaron un amplio debate entre los internautas, previo a las Elecciones 2025.

Este domingo, Daniel Muñoz causó gran revuelo en redes sociales, tras publicar una potente crítica sobre el escenario político en estas Elecciones 2025.

El actor reveló el aspecto que tomará en cuenta a la hora de votar y generó un amplio debate entre los internautas de distintas ideologías políticas.

¿Qué dijo Daniel Muñoz?

"Votaré por el partido que vote a favor de levantar el secreto bancario", sentenció el actor a través de su cuenta de Instagram.

En cuanto a las razones, explicó: "Porque no quiero más senadores, diputados ni presidentes delincuentes".

La publicación superó los 30 mil me gusta y se generó un amplio debate en torno al secreto bancario y qué otras medidas también resultan importantes de considerar antes de elegir un candidato.

Revisa la publicación de Instagram: