“En tu contra...”: Exesposa de Sammis Reyes lanzó potente mensaje tras polémica en redes - Chilevisión

La exesposa de Sammis Reyes ha recibido una serie de críticas en las últimas horas debido a un rumor en redes sociales, que no ha sido confirmado ni por ella ni por Emilia.

Nicole Kottler, exesposa de Sammis Reyes, se pronunció en redes sociales con un contundente mensaje este sábado, tras haberse visto expuesta en una polémica con Emilia Dides.

Usuarios en redes sociales compartieron durante los últimos días unas capturas de pantalla e iniciaron un rumor donde supuestamente, Nicole habría insinuado que ella era "la verdadera esposa de Sammis", a través de una cuenta falsa, mientras que Emilia habría creado una también para responderle que tomara terapia psicológica, lo que no ha sido confirmado.

¿Qué dijo Nicole Kottler?

Sin embargo, la creación de dicho rumor generó que una serie de personas comentaran en masa las publicaciones de Nicole en su cuenta de Instagram, criticándola.

Al respecto, Kottler compartió una historia en la misma red social, donde mencionó: "Deja que todos apuesten en tu contra, mientras tú apuestas por ti mismo todos los días. El tiempo lo dice todo".

Cabe destacar que Nicole y Emilia no se han referido a este tema, ni tampoco han confirmado la veracidad de estas capturas de pantalla o las acusaciones en contra de ambas que se han hecho en redes sociales.