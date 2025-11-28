 “No existe...”: Defensa de Jere Klein acusa irregularidades en detención de cantante en Lo Prado - Chilevisión
Minuto a minuto
Máxima tensión en frontera de Chile con Perú: Familias migrantes con niños buscan salir del país Alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad tras denuncia de abuso sexual: Esto argumentó la Fiscalía Revelan identidad de cuerpo encontrado en el mar de La Serena: Corresponde a joven desaparecido Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 10:08

“No existe...”: Defensa de Jere Klein acusa irregularidades en detención de cantante en Lo Prado

Los abogados del cantante aseguran que no fue sometido a ningún test de drogas o alcohol. En cuanto a las sustancias ilícitas halladas en el auto, señalaron que "la cantidad encontrada es mínima",

Publicado por CHV Noticias

Los abogados defensores de Jere Klein, Gloria Chamorro y Darío Guajardo, acusaron la existencia de irregularidades al momento de la detención del cantante, ocurrida el pasado martes 18 de noviembre en la comuna de Lo Prado.

A su juicio, hubo "imprecisiones relevantes" en el parte policial, pues mencionan que se detuvo únicamente al cantante en el operativo policial, aun cuando estaba acompañado por otros cuatro amigos

“Lo cierto es que nuestro representado no era quien conducía el vehículo y no tiene licencia para hacerlo. Él mantiene una conducta acorde a la normativa y no maneja vehículos”, sostuvo Gloria Chamorro.

Acusan que no le realizaron test de drogas y alcohol

Los juristas también explicaron el dinero que fue encontrado en el vehículo al momento del arresto, asegurando que su procedencia tenía respaldo bancario.

La defensa aseguró que el monto iba a ser destinado a la producción del próximo videoclip del artista, que estaba programado para los próximos días.

En cuanto a la presencia de sustancias ilícitas afirmaron que "la cantidad encontrada es mínima" y que no se atribuye a Jere Klein: "No existe ningún informe de consumo, ya que no se realizaron pruebas de saliva, respiración, ni de otro tipo".

“No existe ningún medio de prueba que demuestre consumo o manejo bajo los efectos de alguna sustancia. Todo se basa en la apreciación del funcionario que lo vio somnoliento, algo habitual en jóvenes cuya vida laboral se desarrolla de noche”, precisó Chamorro.

Cabe recordar que tras la detención, el intérprete fue formalizado por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades y conducción sin licencia. El tribunal decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y 06:00 horas, además de arraigo nacional.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Consulta si te corresponde en noviembre

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025