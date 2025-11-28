“No existe...”: Defensa de Jere Klein acusa irregularidades en detención de cantante en Lo Prado - Chilevisión

Los abogados del cantante aseguran que no fue sometido a ningún test de drogas o alcohol. En cuanto a las sustancias ilícitas halladas en el auto, señalaron que "la cantidad encontrada es mínima",

Los abogados defensores de Jere Klein, Gloria Chamorro y Darío Guajardo, acusaron la existencia de irregularidades al momento de la detención del cantante, ocurrida el pasado martes 18 de noviembre en la comuna de Lo Prado.

A su juicio, hubo "imprecisiones relevantes" en el parte policial, pues mencionan que se detuvo únicamente al cantante en el operativo policial, aun cuando estaba acompañado por otros cuatro amigos.

“Lo cierto es que nuestro representado no era quien conducía el vehículo y no tiene licencia para hacerlo. Él mantiene una conducta acorde a la normativa y no maneja vehículos”, sostuvo Gloria Chamorro.

Acusan que no le realizaron test de drogas y alcohol

Los juristas también explicaron el dinero que fue encontrado en el vehículo al momento del arresto, asegurando que su procedencia tenía respaldo bancario.

La defensa aseguró que el monto iba a ser destinado a la producción del próximo videoclip del artista, que estaba programado para los próximos días.

En cuanto a la presencia de sustancias ilícitas afirmaron que "la cantidad encontrada es mínima" y que no se atribuye a Jere Klein: "No existe ningún informe de consumo, ya que no se realizaron pruebas de saliva, respiración, ni de otro tipo".

“No existe ningún medio de prueba que demuestre consumo o manejo bajo los efectos de alguna sustancia. Todo se basa en la apreciación del funcionario que lo vio somnoliento, algo habitual en jóvenes cuya vida laboral se desarrolla de noche”, precisó Chamorro.

Cabe recordar que tras la detención, el intérprete fue formalizado por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades y conducción sin licencia. El tribunal decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y 06:00 horas, además de arraigo nacional.