Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas - Chilevisión

19/11/2025 22:11

Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas

El cantante urbano Jere Klein quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional durante la jornada de este miércoles tras ser detenido por microtráfico de drogas. El joven de 19 años fue fiscalizado mientras conducía a exceso de velocidad, bajo el consumo de drogas y sin licencia de conducir. Tras su detención, Carabineros incautó distintos tipos de sustancias ilícitas y casi dos millones de pesos en efectivo. En la audiencia el cantante se rió e hizo gestos al escuchar los delitos imputados. Cuando salió del Tribunal evitó el contacto con la prensa, pero tanto él como su entorno mostró actitudes agresivas.

