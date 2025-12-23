Daniela Aránguiz se hizo un autorregalo antes de Navidad: Reveló intervención estética - Chilevisión

Daniela Aránguiz compartió en sus redes sociales videos de una nueva intervención estética, la cual se realizó en su rostro y cuello.

La exMekano y actual panelista de TV, mostró varios registros a través de historias de Instagram durante un retoque facial.

"¿Cómo están? Yo aquí realizándome mi primer regalo de Navidad porque no hay nada más lindo que cuidarse", partió declarando Aránguiz para luego agregar.

"Ya pinchamos todo el cuellito y no duele nada", añadió.

Cabe señalar que Aránguiz no suele esconder las cirugías que se realiza, ya que anteriormente había mostrado retoques también en mentón y cuello.