“No descasaré hasta...”: Dueño de El Filtrador respondió a acusaciones de Daniel Fuenzalida - Chilevisión

El dueño de el medio difundió un extenso comunicado en el que respondió al animador y relató cómo habrían sido los hechos que los llevó a dejar de ser socios.

Juan Luis 16, dueño del portal web "El Filtrador", publicó este lunes un comunicado de prensa donde desmiente a Daniel Fuenzalida, quien lo acusó de estafa en el último capítulo de Primer Plano.

"A lo que voy yo, en ningún dominio, ni en El Filtrador que está inscrito en el INAPI, que fui estafado por Juan Luis 16, nunca he tomado un peso de un dominio, ni de una inscripción del INAPI", fueron parte de las declaraciones de Daniel.

¿Qué respondió el dueño de El Filtrador?

Al respecto, Juan Luis 16 publicó: "En julio de 2018, fundé el portal El Filtrador bajo el dominio .cl, migrando estratégicamente en septiembre de ese año a Elfiltrador.com para potenciar su alcance".

En esa misma línea, agregó: "Con el objetivo de acelerar el crecimiento comercial del medio, en octubre de 2018 constituí una sociedad con el señor Daniel Fuenzalida. Los términos fueron claros y precisos: una participación igualitaria (50/50), donde su única y exclusiva responsabilidad era la gestión comercial y la captación de ingresos publicitarios, un área en la que yo no era experto".

Juan Luis 16 hizo hincapié en que Daniel nunca cumplió sus obligaciones y durante el primer año "el señor Fuenzalida, a mis espaldas y sin autorización alguna, inscribió a su nombre la marca El Filtrador ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en las clases 16 y 35", expresó.

"Al exigirle una explicación, su respuesta fue que lo hizo 'como protección'. Le respondí de manera inequívoca que una acción de esa naturaleza requería mi consentimiento explícito y que constituía una apropiación indebida de un activo que no le pertenecía. La confianza, pilar fundamental de toda sociedad, quedó irrevocablemente quebrantada", detalló el comunicador.

Según su relato, Juan Luis le solicitó a Fuenzalida disolver la sociedad que habían creado, pero él le ofreció vender su parte por una cifra "exorbitante e impagable" que rechazó y acusó a Daniel de dejar sueldos impagos y negarse a pagar aguinaldos en Navidad al equipo de trabajo.

"Ante estos graves incumplimientos, procedí a desvincularlo de toda operación interna y de las comunicaciones del equipo. A partir de ese momento, el señor Fuenzalida inició una campaña de hostigamiento sistemático vía correo electrónico, acusándome falsamente de estafa. El nivel de acoso fue tal que me vi forzado a buscar apoyo terapéutico para sobrellevar el proceso", expresó Juan Luis.

Respecto de las acusaciones de estafa por parte de Daniel, el dueño de El Filtrador señaló: "Esta afirmación es falsa, y constituye un delito de calumnia e injuria con publicidad. Es una línea que no estoy dispuesto a tolerar".

"Rechazo categóricamente estas acusaciones. Mi único propósito es recuperar lo que legítimamente me pertenece: la marca que ideé en 2016 y que he construido con esfuerzo y transparencia junto a mi equipo (...) No descansaré hasta que se restituya mi propiedad intelectual y se haga justicia", cerró.

Revisa la declaración completa: