Cecilia Gutiérrez acusa suplantación de identidad: Usaron su nombre para sacar información al alcalde Tomás Vodanovic

A través de un correo, esta persona le aseguraba al alcalde que si no le respondía, tomaría el silencio como un “sí”, sacando un reportaje para exponer una presunta relación amorosa.

Este viernes, Cecilia Gutiérrez reveló en sus redes sociales que interpuso una denuncia por suplantación de identidad.

Esto, luego de que una persona contactara al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para intentar sacarle información sobre una presunta relación amorosa a través de amenazas.





¿Qué pasó con Cecilia Gutiérrez?

La periodista comentó en su cuenta de Instagram que los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 de julio: “Le llegó un mail en la tarde al alcalde Tomás Vodanovich, supuestamente mío, de una persona que se presentaba como yo, con mi cargo, con mi rol (de panelista)”.

En esa misma línea, agregó: “Le dice que tiene antecedentes de una nueva pareja de él, que tiene pruebas, que tiene la identidad y que, si no le contesta, él asume que esto es real y, por lo tanto, se va a lanzar un reportaje”.

La persona que habría suplantado su identidad, utilizó el nombre del programa de televisión donde Cecilia Gutiérrez trabaja, poniendo a sus compañeros como “aval” ante sus dichos.

“Obviamente, esto no es verdad, ese mail no es mío; además, se equivocaron en el segundo apellido”, comentó Cecilia.

Por otra parte, la periodista dejó en claro que “yo suelo no reportear por mail porque es poco fluido”.

Es por ello que Gutiérrez puso una denuncia por suplantación de identidad y se está asesorando con un abogado para realizar las gestiones pertinentes dentro de la investigación, como el rastreo de la dirección IP y así dar con el paradero de quienes resulten responsables.

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