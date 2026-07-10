Muere Enrique Krauss, exministro de Patricio Aylwin y figura icónica de la política chilena

El Partido Demócrata Cristiano lo informó este viernes a través de sus redes sociales.

Murió Enrique Krauss, exministro del Interior de Patricio Aylwin y exministro de Economía de Eduardo Frei Montalva, a sus 94 años.

Así lo informó el Partido Demócrata Cristiano (DC) a través de sus redes sociales este viernes.

“Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz”, escribieron.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado militante, ex Ministro del Interior y ex Presidente Nacional de la DC

Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas.

Descanse en paz. 🕊️🇨🇱

Estaremos informando. pic.twitter.com/41u7TM2iTK — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) July 10, 2026





Krauss fue un reconocido militante de la DC y fue parte de la primera Administración de la Concertación por la Democracia. También fue tres veces diputado y embajador de Chile en España y Ecuador.

El expresidente Gabriel Boric se refirió al fallecimiento del abogado y envió sus condolencias a la familia: “Un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia”.

“Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender”, destacó.

Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia. Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender. Mis… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 10, 2026

La DC informó que el velorio será durante este sábado 11 de julio entre las 9:00 y 19:00 horas, en el Salón de Honor de la sede de Santiago del Congreso.