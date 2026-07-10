“Habrías cumplido 17 años”: El desgarrador mensaje con el que Daniella Campos conmemoró cumpleaños de su hija Florencia

Florencia, la primera hija de Daniella Campos, nació el 8 de julio de 2009 y murió 11 días después producto de un paro cardiorrespiratorio.

Este viernes, Daniella Campos dedicó un desgarrador mensaje a su primera hija, Florencia, quien recientemente habría cumplido 17 años de edad.

La pequeña nació el 8 de julio de 2009 y murió 11 días después producto de un paro cardiorrespiratorio.





“No hay un solo día en que no piense cómo serías hoy”

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Daniella escribió: “Mi querida Florencia, hace unos días habrías cumplido 17 años”.

En esa misma línea, explicó que “no fui capaz de escribirte ese día, porque hay dolores que siguen dejando sin palabras. No hay un solo día en que no piense cómo serías hoy”.

“Sigues viviendo en cada recuerdo, en cada momento importante y en cada latido de nuestra familia”, aseguró la comunicadora.

Daniella compartió una serie de fotografías de la pequeña y transformó los registros en un video que supera los 1.600 “me gusta”.

“Siento que cuidas de nosotras desde el cielo, de tu hermanita Maite y de mí. Tu mirada sigue viviendo en la mía; nunca podré olvidar tus ojos, en ellos quedó para siempre una parte de mi corazón”, indicó Campos.

La comunicadora también admitió: “Te extraño cada día. Te amo con un amor que no conoce el tiempo ni la distancia. Mientras yo viva, tú también vivirás en mí. Con todo mi amor, mamá”.

Finalmente, la publicación se llenó de comentarios en apoyo a Daniella y entre ellos se encuentran figuras del espectáculo, como Luis Sandoval, Fany Mazuela, Adriana Barrientos y Lya Rojas, entre otros.

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