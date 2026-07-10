VIDEO | Así fue la detención de Tea Time: Exvocalista de Los Tetas portaba droga, armas y $1 millón

La detención de Camilo Castaldi, exvocalista de Los Tetas conocido como Tea Time, fue captada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de Providencia.

El procedimiento de Carabineros ocurrió durante la madrugada de este viernes en el sector del Parque Bustamante, durante un control de fiscalización policial.

En ese contexto, se encontró droga, armas de fuego, armas blancas y cerca de 900 mil pesos en el vehículo donde se trasladaba el artista.