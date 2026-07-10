“La voz de los que no tienen tanta llegada”: Bersuit Vergarabat habló con CHV Noticias respecto a su rol como artistas y la conexión que tienen con Chile

En una nueva edición de Conversaciones de Pasillo de CHV Noticias, la banda trasandina Bersuit Vergarabat habló sobre su última gira conmemorando los 25 años de “Hijos del Culo” y la conexión que mantienen con el público chileno.

En una nueva edición de Conversaciones de Pasillo de CHV Noticias, la banda argentina Bersuit Vergarabat habló sobre la gira por los 25 años de su disco “Hijos del Culo”, que ellos mismos definen como “uno de los más importantes de la carrera”.

“‘Hijos del Culo’ nos consolidó y luego ‘De la cabeza’ nos lleva a las casas”, reflexionaron respecto al impacto y la popularidad de su discografía que los mantiene vigentes con una fanaticada fiel.

A lo largo de la conversación, Daniel Suárez (voz), junto a Juan Subará y Germán Sbarbati, definieron también la conexión que mantienen con el público chileno, asegurando que “extrañaban venir” tras su “intenso paso en 2019”. Cabe recordar que los trasandinos se encontraban en Santiago mientras comenzaba el estallido social el 18 de octubre.

“Bersuit tiene eso que nos completa, que es la gente (…) Si bien los discos te pueden llevar a momentos íntimos, el en vivo es algo inigualable”.

También abordaron el éxito que ha tenido la canción “Toco y me voy” y las diversas reversiones que ha tenido en los últimos dos mundiales.