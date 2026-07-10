Video | Cámara capta violenta encerrona en Maipú y donde iban cuatro niños en el auto

En medio del asalto, y luego que fueran rescatados cuatro menores, una mujer fue arrastrada por el automóvil.

Un violento robo se registró en la comuna de Maipú, donde un grupo de antisociales robó un vehículo mediante una encerrona.

En medio del asalto, una mujer fue arrastrada por el automóvil tras lograr rescatar a cuatro niños que iban a bordo. En ese momento, salieron vecinos quienes atacaron el auto y los delincuentes lograron huir.





“No sé de donde salieron tres sujetos, quienes nos decían que nos bajemos del auto. Yo me opuse, se acercaron otros por el asiento del chofer, uno con una pistola y otro con un martillo, donde me tomaron del pelo y me golpearon en la cabeza”, fue el relato de la víctima.

Carabineros informó que el vehículo fue encontrado horas más tarde en la misma comuna.