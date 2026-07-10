Popular marca de autos retira cuatro modelos del mercado chileno: Uno fue el más vendido en 2025

La reestructuración del catálogo coincide con la entrada en vigencia de la norma de emisiones Euro 6c, que busca elevar el estándar medioambiental.

Las normas medioambientales comienzan a registrar un importante cambio en el mercado automotriz. En las últimas horas, Suzuki oficializó la salida de cuatro de sus modelos más populares del mercado chileno.

De acuerdo a información del sitio RutaMotor, la modificación del catálogo aparece como respuesta a la entrada en vigencia de la norma de emisiones Euro 6c, la cual busca disminuir la contaminación urbana y aumenta el estándar ambiental.

A raíz de lo anterior, la firma japonesa retiró del catálogo local cuatro modelos, luego de que finalizara el stock preinscrito antes de entero de 2026:

Baleno (hatchback)

Citycar S-Presso

SUV Grand Vitara

Jimny de cinco puertas





El auto más comprado del 2025 dejará de venderse

El retiro del Suzuki Baleno representa una de las bajas más importantes para la compañía, ya que el hatchback cerró el 2025 con 5.837 unidades comercializadas que lo convierten en uno de los autos de pasajeros más vendidos del país,.

En la siguiente línea, el S-Presso deja un vacío tras su exitosa entrada. Desde su llegada a Chile en 2020, el citycar se posicionó como una alternativa urbana de bajo consumo gracias a su motor de 1.0 litros y un rendimiento homologado cercano a los 23,5 km/l.

Sin embargo, la empresa alista un nuevo catálogo centrado en potenciar la electromovilidad y evitar el aumento de la contaminación urbana.