La humorista y su pareja, "Toto" Acuña, participarán del programa Podemos Hablar, el cual se podrá disfrutar este viernes por las pantallas de Chilevisión.

Este viernes se podrá disfrutar por las pantallas de Chilevisión de un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio conducido por Julio César Rodríguez, y en el que dirán presente la dama de hierro de la farándula, Francisca García-Huidobro, el periodista Gino Costa y los comediantes Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña.

De hecho, la pareja será la primera en pasar al bar, donde confesarán lo difícil que ha sido todo tras la presentación de Belén en el Festival de Viña 2023, donde ha recibido hostigamientos en redes sociales y hasta una agresión.

Belén Mora confesó haber sido víctima de una agresión física

La humorista repasó las consecuencias tras mostrar abiertamente su tendencia política y apoyar la opción del Apruebo en el plebiscito de octubre de 2022.

“Después del Festival de Viña, me llegaron correos muy violentos, muy agresivos, que yo en verdad no entendía. 'Tú hijo nació mongólico', 'te vi con tu hijo mongólico caminando por el Costanera'. Yo no entendía el nivel de odio y de ira que debes de tener para escribirle a alguien algo así. Había gente también que me decía que me iba a matar cuando me viera en la calle”, partió declarando.

Ahí, Toto le recordó que fue víctima de una agresión y Belén detalló el hecho: “Salía del supermercado con Ponchito (su hijo) en coche y viene caminando una persona que hace contacto visual conmigo, yo pensé que me iba a pedir una foto o algo así y me choca el hombro”, afirmó.

“Era una persona de tu tamaño más o menos (haciendo referencia a JC) y con más espalda y me choca el hombro fuerte y me dice: 'Me das asco hueona' y yo quedé ahí. Esto pasó en un mall y de toda la gente que miró, nadie me prestó ayuda”, agregó.

Además, señaló que tras ese choque sintió que le daría una crisis de ansiedad, así que decidió volver a entrar al mall, donde se sentó y comenzó a tratar de respirar con nornamilidad. “Ese es el nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política”, manifestó Belén Mora.