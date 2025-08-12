"Baila libre y sonríe como siempre": Informan fallecimiento de tiktoker chileno Marlon Sebastián - Chilevisión

La familia del joven compartió la noticia en un comunicado donde destacaron su fuerza en esta "valiente lucha que por años tuvo que llevar”.

Este martes se informó el fallecimiento del conocido tiktoker e influencer Marlon Sebastián Martínez.

La familia compartió la noticia a través de un comunicado donde informaron que el joven “partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar”.

“Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante. Su sonrisa enorme iluminaba cualquier lugar, y su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino”, destacaron.

También tuvieron palabras para los seguidores que lo acompañaron durante todo este tiempo, en especial durante su enfermedad.

“Agradecemos profundamente a todos quienes lo acompañaron con amor, mensajes y oraciones durante este difícil proceso. Saber cuánto lo querían y admiraban nos reconforta en medio de este dolor tan grande”, destacaorn.

“Hoy, Marlon baila libre y sonríe como siempre, pero desde un lugar más alto. Les pedimos que lo recuerden con esa misma alegría que él regalaba cada día, y que sigan compartiendo su luz, para que nunca deje de brillar”, añadieron en su mensaje.

¿Quién era Marlon Sebastián?

Marlon Sebastián era un tiktoker e influencer que se hizo conocido por su contenido de humor, recomendaciones, moda y también registros de su tratamiento contra la leucemia.

Alcanzó gran popularidad en redes sociales con más de 540 mil seguidores en su cuenta de TikTok