El antes y el después: Así lucen hoy los protagonistas de Stranger Things a 9 años de su estreno - Chilevisión

 El antes y el después: Así lucen hoy los protagonistas de Stranger Things a 9 años de su estreno
18/11/2025 15:59

El antes y el después: Así lucen hoy los protagonistas de Stranger Things a 9 años de su estreno

El estreno de la quinta y última temporada será este 26 de noviembre. Seguido de eso se estrenará otra parte el 25 de diciembre, para luego cerrar en grande el 31 de diciembre de este año,

Publicado por CHV Noticias

La espera por la última temporada de Stranger Things está por terminar: En unos días los fanáticos podrán comenzar una gran maratón para la que será la conclusión de una de las series más queridas y exitosas de Netflix.

Así está el elenco de Stranger Things, nueve años después

Para calentar motores, CHV Noticias presenta cómo están los actores y actrices de Stranger Things a nueve años de su estreno oficial, el que tuvo lugar el 15 de julio de 2016.

- Millie Bobbie Brown

- Finn Wolfhard

- Noah Schnapp

- Sadie Sink

- Caleb Mclaughlin

- Gaten Matarazzo

- Winona Ryder

- Charlie Heaton

- Joe Keery

- Natalia Dyer

- Maya Hawke

- David Harbour

En vísperas del estreno, la compañía estrenó este lunes el tráiler oficial, dando inicio a la cuenta regresiva para el serie de la producción.

El avance muestra los primeros cinco minutos del primer capítulo. Los demás se lanzarán en partes, con semanas de diferencia:

      • Parte 1 - 26 de noviembre de 2025: episodios 1, 2, 3 y 4
      • Parte 2 - 25 de diciembre de 2025: episodios 5 y 6
      • Parte 3 - 31 de diciembre de 2025: episodio 7 (final)

