Millie Bobby Brown explotó tras duras críticas por su físico: “No me avergonzarán por cómo me veo” - Chilevisión

La actriz británica de 21 años respondió a una serie de artículos de prensa que se burlaban de ella por "parecer mayor" a su edad. "Me niego a disculparme por crecer", apuntó.

La actriz británica Millie Bobby Brown publicó un duro descargo en redes sociales contra críticos que apuntan a su físico y que "parece mayor" a su edad.

La joven de 21 años, quien saltó a la fama por su papel de Eleven en Stranger Things, desfiló recientemente por dos alfombras rojas: En los SAG Awards 2025 y en el estreno de su nueva película, The Electric State.

En ambos eventos, Brown recibió burlas de usuarios que afirmaban que "aparentaba tener 35 años". Ante esto, la actriz subió una historia indicando "¡las mujeres crecen! No lo lamento".

Sin embargo, estas críticas se replicaron en medios de comunicación y desataron la molestia de la joven estrella, quien explotó en su cuenta de Instagram con un potente discurso.

El descargo de Millie Bobby Brown contra críticas por su físico

"Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo", partió señalando Millie Bobby Brown en un video compartido en su cuenta de Instagram.

"En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo", agregó.

Luego, la joven citó a críticos de espectáculo que cuestionaron su apariencia física. "Esto no es periodismo, esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante", apuntó.

"El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres lo hace aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero, cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics", añadió.

En ese sentido, la protagonista de Enola Holmes afirmó que "me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer".

"No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que pagar un cumplido", reflexionó.

"Si tienes un problema con eso, me pregunto: ¿qué es lo que realmente te pone incómodo? Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada joven que merece crecer sin el miedo de ser destrozada por simplemente existir", concluyó.