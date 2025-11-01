“Con simpatía”: Amaro Gómez-Pablos reveló cómo consiguió foto con su hija y el Rey de España - Chilevisión

El periodista señaló que el rey de España accedió "con simpatía" a sacarse una foto junto a él y su hija Julieta, quien actualmente estudia en Valencia.

Amaro Gómez-Pablos se encuentra en el Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid, lugar donde se sacó una fotografía junto a su hija y al rey de España, Felipe VI.

El comunicador publicó el registro en su cuenta de Instagram con la descripción "padre, hija y su majestad".

"Yo lo conocía de antes"

En conversación con Las Últimas Noticias, el periodista dio detalles de cómo ocurrió el encuentro, señalando que durante "el segundo día (del Congreso) ha venido su majestad, el rey. Bueno, yo lo conocía de antes, hemos tenido varios intercambios en distintas ocasiones".

"Estando aquí mi hija, la invité al Congreso para que se impregne de las ideas y todo aquello. Ella estudia en Valencia y se vino a Madrid para que nos pudiéramos ver. Julieta está estudiando Audiovisual en una universidad que se llama Laba", agregó.

En esa línea reveló que "aquí nos juntamos y en su momento le dije: ´Majestad, mi hija está aquí, ¿le parece si nos sacamos la fotografía padre, hija y el rey?´, Y claro, él es muy papá, así es que inmediatamente accedió y con simpatía".

Con respecto a cómo ha sido su paso por el Congreso Futuro Iberoamericano, el comunicado señaló que: "Ha sido fantástico. Una muy bonita experiencia y donde Chile, además, ha salido muy bien parado".