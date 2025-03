Alex Hernández deja atrás sus “códigos” con George Harris y respondió: “Es de muy mal gusto” - Chilevisión

El actual director del Festival de Viña salió al paso de las declaraciones del humorista venezolano, quien acusó que su baja del escenario, trataba de un “boicot”.

A casi una semana del show de George Harris en el Festival de Viña 2025, la polémica sigue más encendida que nunca, luego que Alex Hernández saliera en defensa del certamen, tras una serie de declaraciones del cómico venezolano.

Pese a que en un primer momento el ex director de Mekano dio un espaldarazo al humorista, este sábado, tras un Live del venezolano, el tono de sus declaraciones cambió.

En el Live, George Harris volvió a acusar xenofobia y mencionó que tras el anuncio de su presentación en Viña 2025, los mensajes de odio fueron casi instantáneos.

Esto provocó que el comediante decidiera bajar su presentación, sin embargo, recalcó que desde la producción le “imploraron” que no lo hiciera.

Con este en mente, el humorista declaró que “idealizó” la idea del certamen, luego que destacaran la importancia de su presencia para el público venezolano.

“Yo le digo al Festival, yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar en medio de ese odio, porque yo no me lo merezco, y no se lo merece la audiencia que me sigue a mí. Es injusto”, comentó George Harris.

Alex Hernández acusó “mal gusto”

Tras las declaraciones, el ex director de Mekano respondió a la prensa y defendió a la organización del Festival de Viña.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es “de muy mal gusto”. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, señaló.

“Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, lanzó Hernández, luego que Harris argumentara que el escenario de la Quinta Vergara, no volvería a recibir humoristas hispanohablantes, ya que “están viendo esto y no van a querer venir”.