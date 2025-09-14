GRATIS | Famoso reguetonero se presentará de sorpresa HOY en cafetería de Providencia - Chilevisión

El colombiano estará presentándose totalmente gratis a las 11:30 horas de este domingo en la cafetería Kafera Holley, en la comuna de Providencia.

Este domingo 14 de septiembre el artista internacional Feid se presentará a las 11:30 horas en la cafetería Kafera Holley.

El local se encuentra ubicado en Gral. Holley 2277, 7500000 Providencia, a pasos del metro Los Leones.

El reggaetonero se encuentra realizando una serie de conciertos gratuitos en varios países en modalidad de "coffee party", donde avisa tan solo unas horas antes de la presentación.

En esa línea, el actual novio de Karol G apareció el día de ayer en Caminito, Buenos Aires, para interpretar sus mayores éxitos.