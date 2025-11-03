 AC/DC anuncia concierto en Chile después de 30 años: Fecha, lugar y entradas - Chilevisión
03/11/2025 14:17

AC/DC anuncia concierto en Chile después de 30 años: Fecha, lugar y entradas

La banda australiana volverá al país desde su último concierto en 1996. Revisa acá fecha, recinto y cómo adquirir tickets.

Publicado por CHV Noticias

Tras más de 30 años desde su último concierto en Chile, la mítica banda australiana AC/DC anunció su regreso a nuestro país bajo la gira "Power Up Tour".

La agrupación conformada por Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Laug visitará Santiago y otra veintena de países en 2026.

Así, AC/DC retornará tras tres décadas del concierto realizado en octubre de 1996 en el Velódromo del Estadio Nacional.

¿Cuándo y dónde será el concierto de AC/DC en Chile?

El concierto de AC/DC quedó fijado para el 11 de marzo del próximo año.

El recinto que albergará el espectáculo musical será el Parque Estadio Nacional, que en los últimos meses se ha ido consolidando como un espacio para shows de carácter internacional.

Venta de entradas y precios

La venta de entradas para el concierto de AC/DC iniciará el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster.

