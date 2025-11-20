“Volveremos a empezar”: Encuentran con vida a joven que escapó de internación en el Hospital Félix Búlnes - Chilevisión

Jenifer Rivas, madre de la joven, dedicó un emotivo mensaje tras haber encontrado a su hija en la comuna de Pudahuel. Actualmente ya se encuentra recibiendo su tratamiento médico.

Durante la madrugada de este jueves, Jenifer Rivas, la madre de María José Gómez confirmó que la joven de 20 años que estaba desaparecida fue encontrada con vida en la comuna de Pudahuel.

La joven había tenido un accidente que generó complicaciones neurológicas y estaba hospitalizada en el Hospital Félix Búlnes desde donde escapó el pasado 9 de septiembre.

Encuentran con vida a María José Gómez en Pudahuel

A través de sus redes sociales, la madre de la joven escribió: "Agradecer a todas por su apoyo y preocupación, gracias por su apoyo. Esto se logró (...) Carabineros encontró a mi hija".

Además, la mujer reconoció el trabajo de Flor Alarcón, quien realizó un mapa que permitió dar con su paradero y ahora la joven se encuentra recibiendo asistencia médica para completar su tratamiento.

Sin embargo, horas antes, Rivas había realizado una transmisión en vivo a través de TikTok, donde señaló que evalúa interponer acciones legales contra el Hospital Félix Búlnes, a quienes acusó de avisarle cinco horas después que su hija había desaparecido.

Finalmente, Jenifer dedicó un emotivo mensaje a su hija a través de Tiktok, donde expresó: "Por fin. No me voy a rendir, volveremos a empezar y así será las veces que sea por ti", cerró.

Revisa las publicaciones de TikTok: