“Muy irresponsable”: Hija de concejala desaparecida respondió a dichos de diputada Cordero - Chilevisión

En entrevista con Contigo en la Mañana, Camila Gallegos se refirió a las declaraciones de la parlamentaria, quien afirmó que su madre "tenía cierta vulnerabilidad al alcohol".

Camila Gallegos, hija de la concejala desaparecida María Ignacia González, respondió a los polémicos dichos de la diputada María Luisa Cordero.

"Nos parece que no va al punto que ella se refiera al caso de mi mamá, porque de partida ella es una persona que ni siquiera la conocía", partió diciendo en entrevista con Contigo en la Mañana.

Además, sostuvo: "Me parece que sus dichos, al ser ella una profesional psiquiatra, diputada y figura pública, es muy irresponsable".

"Ella al decir que mi mamá prácticamente era alcohólica y que su parche en la nariz era porque se había caído (...) Todos podemos opinar al respecto, pero que tenga responsabilidad con lo que dice, por último que se informe", agregó.

Camila explicó que el parche en la nariz de su madre "era por una intervención quirúrgica por su enfermedad de cáncer a la piel".

"Desconozco qué relación tiene con gente de Villa Alegre o del partido, porque tengo entendido que ella es exRN (...) Desconozco cómo ella se informó y además tenga estos dichos que son puras calumnias", agregó.

"Nos importa muy poco los dichos de ella, porque anteriormente ha dicho otras cosas en relación a Fabiola Campillai, por ejemplo. Me parece muy grave que haya dado esas declaraciones", apuntó después.

Los polémicos dichos de Cordero por concejala desaparecida

“Esa señora, yo tengo la impresión de que ella tenía cierta vulnerabilidad al alcohol. Aparece con la nariz llena de parches como si se hubiera caído”, dijo la diputada Cordero en el programa Todo Va a Estar Bien de Vía X.

Sin embargo, su controversial comentario no quedó ahí y continuó con una crítica a las hijas de las concejalas, quienes aseguran que su madre fue secuestrada en la localidad de la región del Maule.

“Unas hijas que son más frías que moái de Isla de Pascua salen dando puntos de prensa todas las mañanas”, afirmó la parlamentaria.

Por estos dichos, la bancada de la Democracia Cristiana (DC) anunció una denuncia contra Cordero ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.